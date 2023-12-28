"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов

Госпредприятие "Леса Украины" в 2023 году увеличило прибыль более чем в два раза до 3 млрд грн и уплатило налогов в бюджеты всех уровней на рекордных 10,5 млрд грн.

Об этом сообщил директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

По его словам, прибыль госпредприятия в условиях падения средней цены обезличенного куба древесины и уменьшения объема реализации выросла более чем в два раза до 3 млрд грн. Также выросла рентабельность с 6% до 14%, а объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровне увеличился более чем на 1 млрд грн и достиг рекордных 10,5 млрд грн.

Кроме того, уплата дивидендов государству увеличится в три раза.

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"Значительная часть закупок переведена через Prozorro. Экономия составила почти 300 млн грн. И это экономия от минимальных рыночных цен. Если сравнивать с тем, как раньше закупали лесхозы, мы сохранили не менее миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 56 дотационных имущественных объектов, на которые годами тратились средства предприятия, реализованы через Фонд государственного имущества. Предоставлена также помощь ВСУ на сумму около 300 млн грн - почти 100 тыс. м куб. лесоматериалов и 122 единицы техники.

В 2023 году на территориях "Леса Украины" высажено 195 млн деревьев, что больше, чем в целом по всей Украине в прошлом году. Болоховец добавляет, что в следующем году планируется планируем завершить оформление территорий ГП "Леса Украины".

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Напомним:

В Украине с 2016 года началась реформа лесного хозяйства. В ее рамках уже внедрена продажа необработанной древесины на электронных аукционах. С 2021 года в ряде областей в тестовом режиме работает интерактивная карта размещения объектов переработки древесины.

С 1 июня 2023 года Украина запустила пилот электронной выдачи лесорубных билетов и сертификатов происхождения лесоматериалов. Кроме того, ГП "Леса Украины" начало пилотный проект по закупке услуг по заготовке древесины через электронную площадку Prozorro.

В отрасли внедрен проект "Лес в смартфоне", который содержит перечень лесорубных билетов на заготовку древесины и позволяет проверить законность осуществления рубок на онлайн-карте ведомства.

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины. В управлении предприятия находятся 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

В октябре 2023 года в ГП "Леса Украины" отчитались о рекордной прибыли: за девять месяцев работы компания заработала в десять раз больше, чем до реформы - 2,6 миллиарда гривен.