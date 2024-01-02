В одном из районов Киева из-за ракетной атаки повреждена газовая труба
Вторник, 2 января 2024, 09:00 -
В результате массированной ракетной атаки россиян 2 января в Подольском районе Киева повреждена газовая труба.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"В Подольском районе предварительно - попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба", - отметил Кличко.
Напомним:
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Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.
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