Все разделы
Укр / Рус

В одном из районов Киева из-за ракетной атаки повреждена газовая труба

Вторник, 2 января 2024, 09:00 - Игорь Пилипив

В результате массированной ракетной атаки россиян 2 января в Подольском районе Киева повреждена газовая труба.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. 

"В Подольском районе предварительно - попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба", - отметил Кличко. 

Напомним:

Реклама:

Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.

газ Киев война
Реклама:
Материалы по теме
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20% 29 декабря 2023, 13:55
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА 29 декабря 2023, 11:40
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь 25 декабря 2023, 15:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте