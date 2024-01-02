В одном из районов Киева из-за ракетной атаки повреждена газовая труба

В результате массированной ракетной атаки россиян 2 января в Подольском районе Киева повреждена газовая труба.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Подольском районе предварительно - попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба", - отметил Кличко.

Напомним:

Реклама:

Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.