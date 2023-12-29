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В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА

Пятница, 29 декабря 2023, 11:40 - Экономическая правда

В Киеве незначительные повреждения получили три котельные. При этом поставки тепла, воды, газа и света происходит бесперебойно.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация на своем канале в Telegram.

Как сообщается, в трех котельных выбило окна, но это не повлияло на работу. В газоснабжающей системе столицы чрезвычайных ситуаций не выявлено. Стабильно также работает водоснабжение.

В электросети были незначительные колебания, но сейчас все системы работают в штатном режиме, электроэнергия поставляется во все районы города. 

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Напоминаем:

После массированного вражеского обстрела 29 декабря есть отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

энергетика Киев вода газ
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