В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
Пятница, 29 декабря 2023, 11:40 -
В Киеве незначительные повреждения получили три котельные. При этом поставки тепла, воды, газа и света происходит бесперебойно.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация на своем канале в Telegram.
Как сообщается, в трех котельных выбило окна, но это не повлияло на работу. В газоснабжающей системе столицы чрезвычайных ситуаций не выявлено. Стабильно также работает водоснабжение.
В электросети были незначительные колебания, но сейчас все системы работают в штатном режиме, электроэнергия поставляется во все районы города.
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Напоминаем:
После массированного вражеского обстрела 29 декабря есть отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.
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