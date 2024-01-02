В одному з районів Києва через ракетну атаку пошкоджено газову трубу

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 2 січня у Подільському районі Києва пошкоджено газову трубу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Подільському районі попередньо - влучання на територію об'єкта цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце. Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу", – зазначив Кличко.

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Через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.