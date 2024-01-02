Через ракетну атаку без світла частина споживачів у чотирьох районах Києва – ДТЕК

Через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло", - йдеться у повідомленні.

Згодом у ДТЕК додали, що через ракетну атаку частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах Київщини.

Реклама:

Нагадаємо:

У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 3 постраждалих.

Економічна правда

Реклама: