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Через ракетну атаку без світла частина споживачів у чотирьох районах Києва – ДТЕК

Вівторок, 2 січня 2024, 08:27 - Олексій Павлиш

Через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло. 

Про це повідомили в ДТЕК.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло", - йдеться у повідомленні.

Згодом у ДТЕК додали, що через ракетну атаку частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах Київщини.

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Нагадаємо:

У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 3 постраждалих. 

Економічна правда

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