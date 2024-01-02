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Из-за ракетной атаки без света часть потребителей в четырех районах Киева – ДТЭК

Вторник, 2 января 2024, 08:27 - Алексей Павлыш

Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", - говорится в сообщении.

Напомним:

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В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе, в городе местами есть перебои с элекро- и водоснабжением. Также известно о 3 пострадавших.

Экономическая правда

Киев энергетика ДТЭК
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