В Подольском район столицы повреждены магистрали водоснабжения - КГВА
Вторник, 2 января 2024, 09:23 -
В Подольском районе Киева в результате массированной ракетной атаки РФ повреждены магистрали водоснабжения.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"В Подольском районе повреждены магистрали водоснабжения и горят по меньшей мере 6 авто", – говорится в сообщении.
Напомним:
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В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области частично отсутствует электроэнергия в результате российской ракетной атаки 2 января.
В результате массированной ракетной атаки россиян 2 января в Подольском районе Киева повреждена газовая труба.
Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.
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