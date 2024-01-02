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В Подольском район столицы повреждены магистрали водоснабжения - КГВА

Вторник, 2 января 2024, 09:23 - Игорь Пилипив

В Подольском районе Киева в результате массированной ракетной атаки РФ повреждены магистрали водоснабжения. 

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В Подольском районе повреждены магистрали водоснабжения и горят по меньшей мере 6 авто", – говорится в сообщении. 

Напомним:

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В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области частично отсутствует электроэнергия в результате российской ракетной атаки 2 января.  

В результате массированной ракетной атаки россиян 2 января в Подольском районе Киева повреждена газовая труба.

Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.

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