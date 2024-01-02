Без света из-за обстрелов остались более 250 тысяч потребителей - "Укрэнерго"

Ракетная атака россиян 2 января нанесла ущерб электросетям "Укрэнерго" и облэнерго Киева и области, более 250 тысяч потребителей остались без света.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса. Все обесточивания связаны с боевыми действиями, а применение графиков отключений пока не планируется.

Также из-за непогоды на утро 2 января обесточены 14 населенных пунктов, все в Хмельницкой области.

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Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остаются 439 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

В компании сообщают, что восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго.

"Для сохранения баланса между производством и потреблением вчера, 1 января, на 1 час ограничивалась работа электростанций на ВИЭ. Общий объем ограничения - 198 МВт*ч", - говорится в сообщении.

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Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Напомним:

В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области частично отсутствует электроэнергия в результате российской ракетной атаки 2 января.

В результате массированной ракетной атаки россиян 2 января в Подольском районе Киева повреждена газовая труба.

Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.