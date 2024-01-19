В ГБР подтвердили задержание бизнесмена Мазепы

фото: гбр

Госбюро расследований (ГБР) и Нацполиция задержали на границе организатора схемы по отчуждению земель Киевской ГЭС. В ГБР не называют имени подозреваемого, но из описания следует, что речь идет об основателе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Задержание происходило на основании статьи 208 УПК Украины.

фото: огп

"Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора", - сообщили в ГБР. Накануне глава Федерации работодателей Украины, участник движения "Манифест 42" Дмитрий Олейник рассказал Forbes, что сотрудники ГБР задержали Юрия Мазепу - брата Игоря Мазепы.

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По словам Офиса генпрокурора, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

В ГБР добавили, что 29 ноября 2023 года совместно с ГСР Национальной полиции Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

"В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

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Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины", - заявили в Бюро.

По словам ГБР, другие участники подыскивали через соцсети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы о выделении им земли в частную собственность.

Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за трудного материального положения, говорят в ведомстве.

"В дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они "перепродавали" землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему.

По такой схеме в течение 2020-2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, которые отнесены к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС.

Реализации преступной схемы способствовали действия отдельных должностных лиц органов Госгеокадастра, которые превысили свои служебные полномочия при принятии решений о выделении земельных участков", - говорится в сообщении.

По словам ГБР, действия участников преступной организации квалифицированы по статьям 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 233 (Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК.

В ноябре 2023 года сообщили о 8 подозрениях по этим статьям.

"Участникам преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается", - добавили в Бюро.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Позже адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Concorde Capital Игоря Мазепы занимается инвестиционными и брокерскими услугами, а также реструктуризацией долгов.

Компания владеет 21,5% в медицинской сети "Добробут", стартапом по продаже сельхозземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Украина", компанией "Центр "Солнечное ремесло" по добыче янтаря, долей в платформе MakeUp, имеет лицензию на добычу газа на Львовщине.

В сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного городка Goodlife park.

Экономическая правда