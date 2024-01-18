ГБР задержало бизнесмена Мазепу при пересечении границы - источник

Игорь Мазепа ЭП

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Об этом ЭП сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, в деле против Мазепы присутствует российский след, но детали пока неизвестны.

Издание NV со ссылкой на собственные источники отмечает, что ГБР проводит обыски в офисе Concorde Capital. А дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Реклама:

КГ Goodlife Park построен в 2013 году, имеет площадь 40 га, яхт-клуб, мини-отель, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

Обновлено.

Адвокаты бизнесмена в комментарии ЭП заявили, что во время обысков силовики выбили двери бизнес-центра.

Реклама:

"При этом, обыски в компании проводятся без решения суда, забирают все документы, которые не касаются дела, а связаны со всеми направлениями бизнес-активности Игоря Мазепы. Изъяты личные вещи сотрудников, которые работают в других проектах", - говорится в комментарии.

Параллельно с этим на переходе "Шегини" состоялось задержание Игоря Мазепы. Адвокаты бизнесмена отмечают, что их клиент последний часто выезжал за границу в рабочих командировках.

"Силовики без решения суда провели обыск автомобиля. Так же и другие следственные действия были проведены без допуска к ним адвоката, хотя последний прибыл на место событий. Также проводятся обыски в помещениях сотрудников компании, и также без решения суда. Изымаются личные вещи, деньги", - добавили в комментарии.

Также юристы подтвердили, что именно уголовное производство касается возведения недвижимости (коттеджных городков) еще в 2013 году.

"Мы связываем такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес, в частности в корпоративном споре по Майницкому месторождению с участием инвест-банкира", - резюмировали адвокаты.

Впоследствии адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Читайте также: "Новые олигархи уже появились, они просто еще не проявились". Владелец Concorde Capital Игорь Мазепа об инвестициях и коррупции

Тигипко продал "Кузницу на Рыбальском" Мазепе. Что будет делать инвестбанкир с 40 гектарами на берегу Днепра?

Напоминаем:

Concorde Capital Игоря Мазепы занимается инвестиционными и брокерскими услугами, а также реструктуризацией долгов.

Компания владеет 21,5% в медицинской сети "Добробут", стартапом по продаже сельхозземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Украина", компанией "Центр "Солнечное ремесло" по добыче янтаря, долей в платформе MakeUp, имеет лицензию на добычу газа на Львовщине.

В сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного городка Goodlife park.