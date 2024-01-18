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Задержанный на границе бизнесмен Мазепа ехал на экономический форум в Давосе - адвокаты

Четверг, 18 января 2024, 20:53 - Анастасия Жарикова

Адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом адвокаты бизнесмена сообщили в комментарии ЭП.

Юристы основателя Concorde Capital отметили, что он неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью и каждый раз возвращался. 

"Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. И это стало поводом для задержания его без решения суда", - говорится в комментарии.

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Задержание Мазепы адвокаты связывают с позицией бизнесмена относительно давления силовиков на бизнес.

Напоминаем:

Государственное бюро расследований 18 января задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

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