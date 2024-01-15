Еврокомиссия хочет продлить режим льготной торговли с Украиной, Польша против - FT

Европейская комиссия 16 января предложит продлить до июня 2025 года приостановление тарифов и импортных квот на украинскую продукцию. Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен выступить против.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Туск сохраняет протекционистскую позицию предыдущего правительства и намерен выступать против возобновления соглашения о свободной торговле ЕС с Украиной.

Однако позиция Польши не повлияет на результат, поскольку решение принимается большинством голосов.

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Туск, который придерживается политики, предложенной националистическим евроскептическим правительством во главе с партией "Право и справедливость", противоречит своему обещанию, когда он вступил в должность в прошлом месяце, вернуть Польшу в центр формирования политики ЕС после лет вражды с Брюсселем

Это подчеркивает сложность для польского премьер-министра найти баланс между его проевропейской программой и интересами фермеров и перевозчиков, которые хотят сохранить запрет на импорт и блокируют пункты пропуска страны с Украиной с ноября, чтобы заставить правительство поддержать свои требования.

В ближайшие дни Туск готовится посетить Киев, чтобы попытаться ослабить напряжение, спровоцированное блокадой границы, и достичь компромисса по запрету импорта украинского зерна, который правительство Польши наложило прошлой весной.

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Официальные лица говорят, что Туск стремится к соглашению, подобному тому, что было заключено с Румынией и Болгарией. В прошлом году они сняли блокаду в обмен на то, что Украина согласовала систему лицензирования экспорта, которая ограничила поток в их страны.

"Основная часть работы - это диалог между двумя столицами [Варшавой и Киевом]", - сказал дипломат ЕС.

Согласно данным правительства Польши, около 90% грузовиков, которые доставляются в Польшу из Украины, являются украинскими, тогда как до либерализации было 60%.