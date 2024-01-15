Єврокомісія хоче продовжити режим пільгової торгівлі з Україною, Польща проти - FT

Європейська комісія 16 січня запропонує продовжити до червня 2025 року призупинення тарифів і імпортних квот на українську продукцію. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір виступити проти.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Туск зберігає протекціоністську позицію попереднього уряду та має намір виступати проти відновлення угоди про вільну торгівлю ЄС з Україною.

Однак позиція Польщі не вплине на результат, оскільки рішення приймається більшістю голосів.

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Туск, який дотримується політики, запропонованої націоналістичним євроскептичним урядом на чолі з партією "Право і справедливість", суперечить своїй обіцянці, коли він вступив на посаду минулого місяця, повернути Польщу в центр формування політики ЄС після років ворожнечі з Брюсселем

Це підкреслює складність для польського прем’єр-міністра знайти баланс між його проєвропейською програмою та інтересами фермерів і перевізників, які хочуть зберегти заборону на імпорт і блокують пункти пропуску країни з Україною з листопада, щоб змусити уряд підтримати свої вимоги.

Найближчими днями Туск готується відвідати Київ, щоб спробувати послабити напругу, спровоковану блокадою кордону, і досягти компромісу щодо заборони імпорту українського зерна, яку уряд Польщі наклав минулої весни.

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Офіційні особи кажуть, що Туск прагне до угоди, подібної до тієї, що була укладена з Румунією та Болгарією. Минулого року вони зняли блокаду в обмін на те, що Україна погодила систему ліцензування експорту, яка обмежила потік в їхні країни.

"Основна частина роботи — це діалог між двома столицями [Варшавою та Києвом]", — сказав дипломат ЄС.

Згідно з даними уряду Польщі, близько 90% вантажівок, які доставляються до Польщі з України, є українськими, тоді як до лібералізації було 60%.

Економічна правда