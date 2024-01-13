В австрийской компании, которая работает в РФ раскритиковали беспошлинный экспорт украинского сахара в ЕС

В австрийской пищевой компании которая продолжает работать в РФ "Argana" заявили о негативных последствиях для себя от беспошлинного импорта украинского сахара.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на интервью CEO "Agrana" Штефана Бюттнера для "APA".

Как отмечают в пищевой компании "Argana", которая имеет около 50 объектов производства по всему миру, в результате беспошлинного импорта украинского сахара они потеряли значительные объемы продаж и прибыли.

Штефан Бюттнер также отметил, что выгоду на самом деле получают сахаротрейдеры, которые экспортируют сахар в Европу, а не непосредственно украинские свекловоды.

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Гендиректор "Argana" заверил, что квота импорта украинского сахара должна составлять 200 тыс тонн в год.

Как отмечается, до 2022 года Украина могла экспортировать в ЕС до 20 тыс тонн сахара. После отмены некоторых сельскохозяйственных тарифов для поддержки украинского экспорта, ожидается, что Украина поставит в ЕС до 700 тыс тонн сахара.

При этом, компания продолжает свою деятельность в России, где имеет свой завод. По словам Гендиректора, концерн осуждает российскую войну против Украины, однако прекращение бизнеса в РФ не отвечает экономическим интересам компании.

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"Выход из России является ни юридически, ни экономически возможным с нашей точки зрения", - сказал Гендиректор "Argana" Штефан Бюттнер.

Напомним:

В декабре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.