Румынские фермеры начали блокировать пункт пропуска "Порубное-Сирет"

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В ГПСУ сообщили о блокировании границы с румынской стороны пункта пропуска "Порубное-Сирет". Осложнение движения возможно в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на своей странице в "Telegram".

Срок блокирования границы со стороны Румынии неизвестен, как и причина действий фермеров.

Как отмечают в ГПСУ, значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.

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Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов проходит в обычном режиме.

Напомним:

8 января сообщалось, что перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной остаются очереди из грузовиков несмотря на прекращение блокады польскими фермерами вечером 6 января.

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