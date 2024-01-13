Румынские фермеры начали блокировать пункт пропуска "Порубное-Сирет"
В ГПСУ сообщили о блокировании границы с румынской стороны пункта пропуска "Порубное-Сирет". Осложнение движения возможно в обоих направлениях.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на своей странице в "Telegram".
Срок блокирования границы со стороны Румынии неизвестен, как и причина действий фермеров.
Как отмечают в ГПСУ, значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.
Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов проходит в обычном режиме.
Напомним:
8 января сообщалось, что перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной остаются очереди из грузовиков несмотря на прекращение блокады польскими фермерами вечером 6 января.