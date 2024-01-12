Румыния получит от ЕС более 100 миллионов евро на расширение портов для украинского экспорта
Еврокомиссия одобрила программу помощи Румынии на сумму 126 млн евро для поддержки портов, которые столкнулись с увеличением потоков после начала российского вторжения в Украину.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Эта мера должна облегчить торговлю Украины в рамках плана действий ЕС "Пути солидарности", - заявили в Еврокомиссии.
Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Согласно программе, помощь будет предоставляться в форме грантов на сумму до 10 миллионов евро логистическим компаниям, работающим в румынских портах.
Так, речь идет о портах Констанца, Галац, Джурджа на восточной границе ЕС; Поарта-Альба, Мидия и Наводариканал - Дунай - Черное море, а также о "портах-спутниках" Констанцы - Мидия и Мангалия в Сулинском канале.
Румыния сообщила Еврокомиссии, что поддержит компании в румынских портах для инвестирования в дополнительные логистические мощности для переработки товаров, которые отклонились от их обычных торговых маршрутов из-за войны РФ против Украины.
По словам вице-президента Еврокомиссии по конкурентной политике, таким образом Румыния сможет сократить "узкие места", которые возникли из-за внезапного увеличения количества товаров, прибывающих в порты побережья Дуная и Черного моря.
По ее словам, помощь даст возможность портовым операторам обрабатывать и хранить товары, тем самым снижая блокаду, вызванную войной РФ против Украины.
"Это сделает вклад в план действий ЕС "Пути солидарности", не нарушая конкуренцию на едином рынке", - резюмировала Вестагер.
Экономическая правда