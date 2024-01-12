Румыния получит от ЕС более 100 миллионов евро на расширение портов для украинского экспорта

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Еврокомиссия одобрила программу помощи Румынии на сумму 126 млн евро для поддержки портов, которые столкнулись с увеличением потоков после начала российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Эта мера должна облегчить торговлю Украины в рамках плана действий ЕС "Пути солидарности", - заявили в Еврокомиссии.

Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.

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Согласно программе, помощь будет предоставляться в форме грантов на сумму до 10 миллионов евро логистическим компаниям, работающим в румынских портах.

Так, речь идет о портах Констанца, Галац, Джурджа на восточной границе ЕС; Поарта-Альба, Мидия и Наводариканал - Дунай - Черное море, а также о "портах-спутниках" Констанцы - Мидия и Мангалия в Сулинском канале.

Румыния сообщила Еврокомиссии, что поддержит компании в румынских портах для инвестирования в дополнительные логистические мощности для переработки товаров, которые отклонились от их обычных торговых маршрутов из-за войны РФ против Украины.

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По словам вице-президента Еврокомиссии по конкурентной политике, таким образом Румыния сможет сократить "узкие места", которые возникли из-за внезапного увеличения количества товаров, прибывающих в порты побережья Дуная и Черного моря.

По ее словам, помощь даст возможность портовым операторам обрабатывать и хранить товары, тем самым снижая блокаду, вызванную войной РФ против Украины.

"Это сделает вклад в план действий ЕС "Пути солидарности", не нарушая конкуренцию на едином рынке", - резюмировала Вестагер.

Экономическая правда