В Киеве произошло возгорание в ТРЦ "Космополит"

ДСНС

В Соломенском районе столицы произошло возгорание на 4 этаже ТРЦ "Космополит", происходит эвакуация людей.

Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко на своей странице в "Telegram".

Как предварительно отмечают, на 4 этаже в детской комнате произошло возгорание, на место прибывают экстренные службы.

По сообщению ГСЧС, во время тушения пожара было эвакуировано около 200 человек, эвакуация продолжается. На месте работают 50 спасателей и 13 единиц техники.

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По сообщению Виталия Кличко на момент 17:00 пострадавших не обнаружено.

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Экономическая правда

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