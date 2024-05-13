Норвежский нефтегазовый гигант вытеснил из Европы бывшего лидера "Газпром"

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Поставки газа в ЕС снова зависят от одного нефтегазового гиганта Equinor, который занял место бывшего лидера российское ПАО "Газпром".

Об этом пишет Bloomberg.

Норвежский нефтегазовый гигант Equinor вытеснил лидера европейского газового рынка, которым ранее был российский "Газпром".

Сейчас Норвегия поставляет 30% газа ЕС, а "Газпром" до войны обеспечивал около 35% всего газа Европы до войны. Из более 109 млрд кубометров природного газа, экспортируемого Норвегией в Европу в 2023 году, примерно две трети продавал Equinor.

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"Поскольку цены на газ в Норвегии выше, чем в России, после того, как российский экспорт сократился, возникло определенное возмущение из-за того, что Норвегия получает выгоду за счет Европы", - отмечает издание и добавляет, что новая роль Норвегии как поставщика газа в Европу была очень прибыльной - в 2022 году экспорт газа достиг рекордной отметки в 1,4 триллиона крон (130 миллиардов долларов США).

Растущая актуальность Equinor в Европе привлекла внимание прошлым летом, когда компания объявила, что техническое обслуживание некоторых из ее крупнейших газовых объектов было продлено. За несколько минут цены на газ выросли почти на 20%.

Как отмечается, реакция была особенно сильной, поскольку трейдеры в основном делали ставку на то, что цены упадут. Вялый спрос и тот факт, что запасы газа в регионе будут заполнены до конца лета, привели их к мысли, что Европа наконец преодолела худшее из энергетического кризиса. Необычно жаркая погода на континенте, которая обычно увеличивает потребление энергии, усилила беспокойство.

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Напомним:

Российский энергетический гигант "Газпром" потерпел рекордные убытки за последние 25 лет, но Кремль собирается еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.