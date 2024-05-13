"Новая почта" открыла первые отделения в Великобритании

фото: новая почта

Украинская логистическая компания "Новая почта" объявила о выходе на рынок Великобритании, открыв там два отделения Nova Post и запустив курьерскую доставку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Срок доставки из Украины - от 5 дней.

"Это 13 европейская страна, в которой "Новая почта" открыла два отделения и запустила курьерскую доставку", - добавили в компании.

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"Новая почта" открыла два отделения в Лондоне: почтовое до 30 кг и грузовое до 1000 кг.

Они работают ежедневно по адресам:

почтовое отделение до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, Temple, EC4Y 1BT.

грузовое отделение до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH

При этом стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделение составит:

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документы до 1 кг - 900 грн

посылки до 2 кг - 950 грн

посылки до 10 кг - 1500 грн

посылки до 30 кг - 2500 грн.

Также клиенты могут заказывать доставку посылок до 100 кг курьером на любой адрес в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе. За отправление до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить +100 грн, а за каждые 100 кг посылки +250 грн, пояснили в компании.

"Мы продолжаем масштабироваться в Европе. На прошлой неделе открылись в Испании, а сегодня отмечаем официальный старт работы на рынке Великобритании. Вместе с открытием отделений мы запустили и курьерскую доставку.

В ближайшее время предоставим возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов нашего партнера InPost. Все это мы делаем, чтобы у украинцев был удобный и быстрый сервис доставки, к которому они привыкли дома", - заявил совладелец группы компаний NOVA ("Новой почты") Вячеслав Климов.

Напомним:

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение Nova Post в Испании. Срок доставки из Украины - от 8 дней.

Экономическая правда