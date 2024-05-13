Anglo American во второй раз отклонила предложение BHP поглотить компанию за $39 млрд

Anglo American отказалась от пересмотренного предложения крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP о покупке компании. Ранее компания отказалась от первого предложения.

Об этом сообщает Financial Times.

BHP заявила, что ее пересмотренное предложение было структурировано так же как и первоначальное, но предоставило бы акционерам Anglo большую долю в BHP, однако последняя снова отказала в продаже. Обновленная сделка представляла бы собой 15-процентное увеличение коэффициента обмена при слиянии и увеличивает совокупную долю собственности акционеров Anglo American в объединенной группе до 16,6% с 14,8% в первом предложении BHP

"BHP выдвинула пересмотренное предложение совету директоров Anglo American, которое, по нашему глубокому убеждению, было бы взаимовыгодным для BHP и акционеров Anglo American. Мы разочарованы тем, что это второе предложение было отклонено", - сообщил исполнительный директор BHP Майк Генри.

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Напомним:

В апреле крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP Group предложила выкупить 100% акций своего конкурента Anglo American за 38,8 миллиарда долларов.

Позже Anglo American Plc отклонила предложение о поглощении от крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Group стоимостью 39 миллиардов долларов, заявив, что оно значительно недооценивает компанию.

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