Китай продаст облигаций на $138 млрд для стимулирования экономики

Китай в пятницу 17 мая планирует начать продажу облигаций на сумму 1 триллион юаней (188 млрд долл). Это четвертая такая продажа за последние 26 лет, последняя была в 2020 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

До ноября КНР планирует продать долг на общую сумму 1 триллион юаней (138 млрд долл). На этой неделе Китай начнет продавать первую партию, эти облигации будут выдавать на 30 лет, сумма составит 40 миллиардов юаней (3 млрд долл), согласно сообщению Министерства финансов.

Облигации с 20-летним и 50-летним сроком обращения будут предложены с 24 мая и 14 июня соответственно. Аукционы по продаже ценных бумаг будут продолжаться до тех пор, пока в ноябре не поступит в продажу последняя партия, состоящая из 30-летних облигаций.

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Китай во главе с Си Цзиньпином усиливает фискальную поддержку, чтобы помочь экономике, которая испытывает давление со стороны жилищного кризиса и слабого доверия потребителей. Государственные расходы на инфраструктуру, которые могут быть профинансированы за счет облигаций, будут ключевыми для обеспечения достижения Китаем годового показателя роста на уровне около 5%.

Инвесторы положительно отреагировали на новость о продаже облигаций, а индекс CSI 300, который является основным показателем акций на суше, отыграв предыдущую потерю на 0,9%, закрылся почти без изменений. Китайские акции в Гонконге отыграли предыдущие потери и выросли на 0,6%.

Напомним:

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Правительство Соединенных Штатов планирует на следующей неделе резко повысить пошлины на импортируемые из Китая электромобили, полупроводники, медицинские средства, а также солнечные панели и другое оборудование "зеленой" энергетики.