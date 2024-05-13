Все разделы
Укр / Рус

БЭБ разоблачило на Волыни подпольный завод: разливал "элитный" алкоголь 50 мировых марок

Понедельник, 13 мая 2024, 16:23 - Алексей Павлыш
 

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили подпольное производство подакцизных товаров в городе Торчин Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Установлена группа лиц, которые организовали и оборудовали работу завода по изготовлению ликеро-водочных изделий известных мировых брендов.

Нелегально изготовленную продукцию рекламировали в телеграмм-канале. В дальнейшем присылали ее заказчикам службой доставки по всем регионам Украины", - говорится в сообщении.

Реклама:

Во время обыска детективы БЭБ изъяли фасованную продукцию объемом более 15 тыс литров, 5,5 тонн спирта и 1 тонну готовой жидкости для розлива и т.д., добавили в ведомстве.

Среди изъятого - подделки коньяка, виски, текилы, настоек, рома и водки более 50 известных мировых марок.

 

Также во время обыска демонтировали оборудование по изготовлению и разливу ликеро-водочных изделий. Ориентировочная стоимость изъятого - около 5 млн грн. "Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению. Досудебное расследование продолжается", - отметили в БЭБ.

Реклама:

Экономическая правда

БЭБ спирт
Реклама:
Материалы по теме
Бизнес-сообщество CEO Club заявило об обысках со стороны БЭБ и дезинформационной кампании 6 мая 2024, 16:26
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона 2 мая 2024, 16:43
БЭБ разоблачило сеть фабрик по пошиву поддельной одежды известных брендов 30 апреля 2024, 17:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте