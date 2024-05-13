БЭБ разоблачило на Волыни подпольный завод: разливал "элитный" алкоголь 50 мировых марок

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили подпольное производство подакцизных товаров в городе Торчин Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Установлена группа лиц, которые организовали и оборудовали работу завода по изготовлению ликеро-водочных изделий известных мировых брендов.

Нелегально изготовленную продукцию рекламировали в телеграмм-канале. В дальнейшем присылали ее заказчикам службой доставки по всем регионам Украины", - говорится в сообщении.

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Во время обыска детективы БЭБ изъяли фасованную продукцию объемом более 15 тыс литров, 5,5 тонн спирта и 1 тонну готовой жидкости для розлива и т.д., добавили в ведомстве.

Среди изъятого - подделки коньяка, виски, текилы, настоек, рома и водки более 50 известных мировых марок.

Также во время обыска демонтировали оборудование по изготовлению и разливу ликеро-водочных изделий. Ориентировочная стоимость изъятого - около 5 млн грн. "Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению. Досудебное расследование продолжается", - отметили в БЭБ.

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Экономическая правда