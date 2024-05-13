Минфин в 1 квартале привлек в бюджет почти 120 миллиардов от продажи ОВГЗ

В январе-марте 2024 года Министерство финансов провело 46 аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), привлекая 119,6 млрд грн на покрытие дефицита госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

При этом процент рефинансирования рыночных ОВГЗ по состоянию на 31 марта 2024 года составил 138%, процент рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне - 207%, в долларах США - 97%, в евро - 93%.

Напомним:

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 мая привлекло в государственный бюджет более 9,3 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине правительством на первичных аукционах по размещению ОВГЗ было привлечено в госбюджет почти 938 млрд грн в эквиваленте.

Экономическая правда

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