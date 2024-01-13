В Києві сталось загоряння у ТРЦ "Космополит"

ДСНС

У Соломʼянському районі столиці сталось загоряння на 4 поверсі ТРЦ "Космополит", відбувається евакуація людей.

Про це повідомляє пресслужба мера столиці Віталія Кличка на своїй сторінці у "Telegram".

Як попередньо зазначають, на 4 поверсі у дитячій кімнаті сталось загоряння, на місце прибувають екстренні служби.

За повідомленням ДСНС, під час гасіння пожежі було евакуйовано близько 200 осіб, евакуація продовжується. На місці працюють 50 рятувальників та 13 одиниць техніки.

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За повідомленням Віталія Кличка, до медиків звернулась троє людей: жінка та чоловік, що працюють в ТРЦ та 8-річна дівчинка, всі зі скаргою на отруєння продуктами горіння.

О 17:42 пожежу на площі 50 метрів кв було ліквідовано

Економічна правда

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