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Платформа UNITED24 собрала более 500 миллионов долларов для помощи Украине

Суббота, 9 декабря 2023, 13:55 - Экономическая правда

На этой неделе отметка средств привлечённых государственной фандрейзинговой программой United24 перешла отметку в 500 млн долл.

Об этом сообщает платформа United24 на своей странице в Facebook.

Средства поступали по пяти различным направлениям: "Оборона", "Медицинская помощь", "Восстановление Украины", "Образование и наука", "Гуманитарное разминирование". Сейчас платформу поддерживают доноры из 110 стран и 24 амбассадора.

Аккумулированные средства направляются на гуманитарные нужды, восстановление пострадавших регионов, потребности медицинской отрасли и на оборонный сектор.

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"Благодаря партнерам и донорам платформы удалось восстановить уже 22 моста, разрушенных из-за российской агрессии. Также был закрыт сбор на 719 000 000 гривен для восстановления 18 жилых домов в Киевской области", - говорится в сообщении.

Среди доноров платформы, в частности, компании: Uber, Bayer, Virgin Group, JYSK, Glovo, Cargill, Schneider Electric, Spotify, Pfizer, AstraZeneca, Visa, и другие.

Напомним:

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На Житомирщине благодаря United24 восстановили еще один мост, соединяющий 7 населенных пунктов, которые были освобождены в апреле 2022 года.

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