Новый этап єВідновлення: украинцам начали выплачивать средства на капремонты

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины объявило о старте выплат на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, на выплату передано 65 миллионов гривен для почти 3 тысяч человек.

"Это очередной этап программы єВідновлення максимальным размером до 350 тысяч гривен за квартиру и 500 тысяч за частный дом. Деньги будут поступать двумя траншами. Сначала 70% от согласованной суммы, впоследствии - еще 30%.

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В отличие от первого этапа - выплатам на срочные ремонты размером до 200 тысяч гривен - здесь мы вводим обязательную систему подачи отчетов. Их будет два. Первый - промежуточный, когда использована первая часть транша. И финальный - когда ремонт уже сделан", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Как пояснили в министерстве, для подачи уведомления о завершенном или промежуточном ремонте нужно:

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Выбрать объект, о ремонте которого хотите сообщить.

Нажать на "Сообщить о ремонте".

Указать, на каком этапе ремонт.

Добавить до 10 фото, подтверждающих факт выполнения ремонта (например фото стройматериалов и чеков). Каждое фото не должно превышать 5 МБ.

Отправить сообщение.

При этом второй транш может прийти только после проверки комиссии местного совета.

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Кубраков добавил, что более 26 тысяч украинских семей уже получили средства на срочные ремонты, общей суммой в более чем 2 миллиарда гривен.

Экономическая правда