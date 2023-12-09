Платформа UNITED24 зібрала понад 500 мільйонів доларів для допомоги Україні

Цього тижня позначка коштів залучених державною фандрейзинговою програмою United24 перейшла позначку у 500 млн дол.

Про це повідомляє платформа United24 на своїй сторінці у Facebook.

Кошти надходили за пʼятьма різними напрямками: "Оборона", "Медична допомога", "Відбудова України", "Освіта і наука", "Гуманітарне розмінування". Наразі платформу підтримують донори зі 110 країн та 24 амбасадори.

Акумульовані кошти направляються на гуманітарні потреби, відбудову постраждалих регіонів, потреби медичної галузі та на оборонний сектор.

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"Завдяки партнерам та донорам платформи вдалося відбудувати вже 22 мости, зруйнованих через російську агресію. Також був закритий збір на 719 000 000 гривень для відновлення 18 житлових будинків у Київській області", - йдеться в повідомленні.

Серед донорів платформи, зокрема, компанії: Uber, Bayer, Virgin Group, JYSK, Glovo, Cargill, Schneider Electric, Spotify, Pfizer, AstraZeneca, Visa, та інші.

Нагадаємо:

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На Житомирщині завдяки United24 відновили ще один міст, що з'єднує 7 населених пунктів, які були звільнені у квітні 2022 року.