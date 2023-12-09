Платформа UNITED24 зібрала понад 500 мільйонів доларів для допомоги Україні
Цього тижня позначка коштів залучених державною фандрейзинговою програмою United24 перейшла позначку у 500 млн дол.
Про це повідомляє платформа United24 на своїй сторінці у Facebook.
Кошти надходили за пʼятьма різними напрямками: "Оборона", "Медична допомога", "Відбудова України", "Освіта і наука", "Гуманітарне розмінування". Наразі платформу підтримують донори зі 110 країн та 24 амбасадори.
Акумульовані кошти направляються на гуманітарні потреби, відбудову постраждалих регіонів, потреби медичної галузі та на оборонний сектор.
"Завдяки партнерам та донорам платформи вдалося відбудувати вже 22 мости, зруйнованих через російську агресію. Також був закритий збір на 719 000 000 гривень для відновлення 18 житлових будинків у Київській області", - йдеться в повідомленні.
Серед донорів платформи, зокрема, компанії: Uber, Bayer, Virgin Group, JYSK, Glovo, Cargill, Schneider Electric, Spotify, Pfizer, AstraZeneca, Visa, та інші.
Нагадаємо:
На Житомирщині завдяки United24 відновили ще один міст, що з'єднує 7 населених пунктів, які були звільнені у квітні 2022 року.