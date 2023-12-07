Завдяки UNITED24 відновили вже 22-й міст, зруйнований під час російського вторгнення

На Житомирщині відновили ще один міст, що з'єднує 7 населених пунктів, які були звільнені в квітні 2022 року.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міст відновлено завдяки United24 - глобальній ініціативі на підтримку України.

"Міст з’єднує 7 населених пунктів громади, які на початку квітня 2022 року було звільнено від російських військ. Він допоможе покращити логістику регіону та гарантуватиме безпечний проїзд мешканцям довколишніх сіл і містечок", - зазначив віцепрем'єр.

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"Продовжуємо відбудовувати інфраструктуру та повертати нормальне життя на деокуповані території. Дякую кожному, хто підтримує UNITED24 та допомагає відновлювати Україну", - додав він.

Нагадуємо:

United24 була запущена 5 травня 2022 року українською владою. На платформі здійснюватиметься збір коштів на підтримку України. Кожна людина у світі може зробити пожертву і допомогти Україні.

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Раніше завдяки донорам програми UNITED24 було відновлено вже 21 міст.