В ЕС подготовили первое в мире законодательное регулирование ИИ

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После 3-х дневных переговоров в ЕС согласовали первые в мире законодательные правила для регулирования искусственного интеллекта (ИИ) во всех аспектах жизни.

Об этом идет речь в пресс-релизе Европарламента.

Основной задекларированной целью является создание безопасного, прозрачного, отслеживаемого и экологически чистого искусственного интеллекта.

Под окончательный запрет подпадает:

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когнитивные манипуляции, которые могут негативно повлиять на человека;

сбор из открытых источников изображения лиц для создания базы данных;

распознавание эмоций на рабочем месте и учебном заведении;

социальное классифицирование людей по любым признакам;

идентификация людей по биометрическим признакам в реальном времени;

системы искусственного интеллекта, которые манипулируют поведением человека против его воли.

Регулирование также касается сгенерированных с помощью ИИ элементов, например изображения. Такие элементы должны обозначаться как те, что сгенерированы искусственным интеллектом. Это же касается и любых случаев, когда человек сталкивается с ИИ, его должны уведомить о том, что он работает с нейросетью.

Споры вызвало использование ИИ в отслеживании лиц. Об этом говорили в отдельной повестке. В ЕС разрешили использовать ИИ по решению суда, в случае определенных преступлений, для выявления в реальном времени лиц, для предупреждения реальных или будущих угроз, террористических актов и для поиска отдельных людей подозреваемых в тяжких преступлениях.

Эта норма вызвала определенную критику, в частности от правозащитной организации European Digital Rights.

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"Трудно быть в восторге от закона, который впервые в ЕС сделал шаги к легализации публичного распознавания лиц в реальном времени во всем блоке", - старший советник European Digital Rights Элла Якубовская в комментарии для Reuters.

Следующий этап внедрения ИИ предусматривает переговоры с членами ЕС. В Европарламенте задекларировали стремление завершить процесс до конца года.

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Напоминаем:

Страны ЕС договорились о совместном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) после десятичасовой встречи.