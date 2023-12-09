В ЕС подготовили первое в мире законодательное регулирование ИИ
После 3-х дневных переговоров в ЕС согласовали первые в мире законодательные правила для регулирования искусственного интеллекта (ИИ) во всех аспектах жизни.
Об этом идет речь в пресс-релизе Европарламента.
Основной задекларированной целью является создание безопасного, прозрачного, отслеживаемого и экологически чистого искусственного интеллекта.
Под окончательный запрет подпадает:
- когнитивные манипуляции, которые могут негативно повлиять на человека;
- сбор из открытых источников изображения лиц для создания базы данных;
- распознавание эмоций на рабочем месте и учебном заведении;
- социальное классифицирование людей по любым признакам;
- идентификация людей по биометрическим признакам в реальном времени;
- системы искусственного интеллекта, которые манипулируют поведением человека против его воли.
Регулирование также касается сгенерированных с помощью ИИ элементов, например изображения. Такие элементы должны обозначаться как те, что сгенерированы искусственным интеллектом. Это же касается и любых случаев, когда человек сталкивается с ИИ, его должны уведомить о том, что он работает с нейросетью.
Споры вызвало использование ИИ в отслеживании лиц. Об этом говорили в отдельной повестке. В ЕС разрешили использовать ИИ по решению суда, в случае определенных преступлений, для выявления в реальном времени лиц, для предупреждения реальных или будущих угроз, террористических актов и для поиска отдельных людей подозреваемых в тяжких преступлениях.
Эта норма вызвала определенную критику, в частности от правозащитной организации European Digital Rights.
"Трудно быть в восторге от закона, который впервые в ЕС сделал шаги к легализации публичного распознавания лиц в реальном времени во всем блоке", - старший советник European Digital Rights Элла Якубовская в комментарии для Reuters.
Следующий этап внедрения ИИ предусматривает переговоры с членами ЕС. В Европарламенте задекларировали стремление завершить процесс до конца года.
Читайте также: Угроза уровня пандемии и ядерной войны: государства пытаются обуздать искусственный интеллект
Напоминаем:
Страны ЕС договорились о совместном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) после десятичасовой встречи.