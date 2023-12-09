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В ЕС подготовили первое в мире законодательное регулирование ИИ

Суббота, 9 декабря 2023, 12:20 - Экономическая правда
 
getty images

После 3-х дневных переговоров в ЕС согласовали первые в мире законодательные правила для регулирования искусственного интеллекта (ИИ) во всех аспектах жизни. 

Об этом идет речь в пресс-релизе Европарламента.

Основной задекларированной целью является создание безопасного, прозрачного, отслеживаемого и экологически чистого искусственного интеллекта.

Под окончательный запрет подпадает:

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  • когнитивные манипуляции, которые могут негативно повлиять на человека;
  • сбор из открытых источников изображения лиц для создания базы данных;
  • распознавание эмоций на рабочем месте и учебном заведении;
  • социальное классифицирование людей по любым признакам;
  • идентификация людей по биометрическим признакам в реальном времени;
  • системы искусственного интеллекта, которые манипулируют поведением человека против его воли.

Регулирование также касается сгенерированных с помощью ИИ элементов, например изображения. Такие элементы должны обозначаться как те, что сгенерированы искусственным интеллектом. Это же касается и любых случаев, когда человек сталкивается с ИИ, его должны уведомить о том, что он работает с нейросетью.

Споры вызвало использование ИИ в отслеживании лиц. Об этом говорили в отдельной повестке. В ЕС разрешили использовать ИИ по решению суда, в случае определенных преступлений, для выявления в реальном времени лиц, для предупреждения реальных или будущих угроз, террористических актов и для поиска отдельных людей подозреваемых в тяжких преступлениях.

Эта норма вызвала определенную критику, в частности от правозащитной организации European Digital Rights.

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"Трудно быть в восторге от закона, который впервые в ЕС сделал шаги к легализации публичного распознавания лиц в реальном времени во всем блоке", - старший советник European Digital Rights Элла Якубовская в комментарии для Reuters.

Следующий этап внедрения ИИ предусматривает переговоры с членами ЕС. В Европарламенте задекларировали стремление завершить процесс до конца года.

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Напоминаем:

Страны ЕС договорились о совместном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) после десятичасовой встречи.

ЕС закон
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