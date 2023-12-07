Країни ЄС домовились регулювати ШІ - Reuters

Країни ЄС домовились про спільне регулювання штучного інтелекту (ШІ) після десятигодинної зустрічі.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

Регулювання стосуватиметься ChatGPT та подібних систем. Урядовці країн ЄС сподіваються на підтримку законодавців у питанні регулювання ШІ. Узгодженість відкриє нові можливості для впровадження ШІ, зокрема, в оборонний сектор ЄС.

Перемовини продовжать з ухилом на питання участі ШІ у біометричному нагляді, який законодавці ЄС прагнуть заборонити.

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Нагадаємо:

Німеччина, Франція та Італія досягли домовленості про те, як в майбутньому потрібно регулювати штучний інтелект (ШІ).

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Корпорація Google представила свою найдосконалішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні форми інформації, такі як відео, аудіо та текст, і яка здатна працювати на будь-яких пристроях - від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.





