Россия в течение многих часов обстреливала прифронтовую ТЭС - ДТЭК
7 декабря в результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области - это уже седьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию за последние 1,5 месяца.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В компании добавили, что обошлось без пострадавших.
"Серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий.
Продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы", - заявили в ДТЭК.
Напомним:
Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за обстрелов РФ остановились два блока ТЭС в прифронтовой зоне.
Из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме, заявили в министерстве.
Экономическая правда