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Россия в течение многих часов обстреливала прифронтовую ТЭС - ДТЭК

Четверг, 7 декабря 2023, 20:06 - Алексей Павлыш

7 декабря в результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области - это уже седьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию за последние 1,5 месяца.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании добавили, что обошлось без пострадавших.

"Серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий.

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Продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы", - заявили в ДТЭК.

Напомним:

Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за обстрелов РФ остановились два блока ТЭС в прифронтовой зоне.

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Из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме, заявили в министерстве.

Экономическая правда

Россия ТЭС ДТЭК война энергетика
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