Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний - указ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против российских граждан и компаний.
Это закреплено соответствующим указом президента Украины №813/2023 от 7 декабря 2023 года.
Перечень содержит 185 физических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
Список содержит преимущественно граждан России, но также - одного гражданина Германии, одного - Узбекистана и лицо с двойным гражданством Украины и России.
Под ограничения попали, в частности, директор ООО "Аэроскан" Александр Стороженко и соучредитель ООО "Айди Солюшн" Игорь Горшинев.
Обе компании связаны с российским оборонным производством и ранее уже оказывались под санкциями США. Накануне "Аэроскан" также попала под британские санкции.
Также в санкционном списке оказался член Наблюдательного совета чешской телекоммуникационной компании NVision Czech Republic a.s. Армен Аветисян. Конечным бенефициарным владельцем компании является российский олигарх Владимир Евтушенков.
К указанным лицам сроком на 5 и 10 лет введены, среди прочего следующие санкции:
- блокирование активов;
- ограничение торговых операций (полное прекращение);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в частности, на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации и тому подобное.
В списке также 181 компания, причастная к поставкам в Россию товаров двойного назначения, которые должны подпадать под экспортный контроль.
В частности, "Компания Леста-М", которая поставляла для нужд российской оборонки произведенные в Латвии микросхемы. Ее совладелец Петр Шумов - также в списке.