Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний - указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против российских граждан и компаний.

Это закреплено соответствующим указом президента Украины №813/2023 от 7 декабря 2023 года.

Перечень содержит 185 физических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Список содержит преимущественно граждан России, но также - одного гражданина Германии, одного - Узбекистана и лицо с двойным гражданством Украины и России.

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Под ограничения попали, в частности, директор ООО "Аэроскан" Александр Стороженко и соучредитель ООО "Айди Солюшн" Игорь Горшинев.

Обе компании связаны с российским оборонным производством и ранее уже оказывались под санкциями США. Накануне "Аэроскан" также попала под британские санкции.

Также в санкционном списке оказался член Наблюдательного совета чешской телекоммуникационной компании NVision Czech Republic a.s. Армен Аветисян. Конечным бенефициарным владельцем компании является российский олигарх Владимир Евтушенков.

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К указанным лицам сроком на 5 и 10 лет введены, среди прочего следующие санкции:

блокирование активов;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в частности, на пользование недрами;

запрет участия в приватизации и тому подобное.

В списке также 181 компания, причастная к поставкам в Россию товаров двойного назначения, которые должны подпадать под экспортный контроль.

В частности, "Компания Леста-М", которая поставляла для нужд российской оборонки произведенные в Латвии микросхемы. Ее совладелец Петр Шумов - также в списке.