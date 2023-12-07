Росія впродовж багатьох годин обстрілювала прифронтову ТЕС – ДТЕК
7 грудня внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області - це вже сьома атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні 1,5 місяці.
Про це повідомили в ДТЕК.
У компанії додали, що обійшлось без постраждалих.
"Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.
Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", - заявили в ДТЕК.
Нагадаємо:
Раніше в Міненерго повідомили, що через обстріл РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні.
Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі, заявили в міністерстві.
Економічна правда