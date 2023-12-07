Росія впродовж багатьох годин обстрілювала прифронтову ТЕС – ДТЕК

7 грудня внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області - це вже сьома атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні 1,5 місяці.

Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що обійшлось без постраждалих.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

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Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", - заявили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Раніше в Міненерго повідомили, що через обстріл РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні.

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Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі, заявили в міністерстві.

Економічна правда