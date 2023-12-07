Украина работает над созданием военной индустрии, которая бы соответствовала масштабу РФ - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров обсудил специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер привлечение американского промышленного бизнеса в развитие военной индустрии Украины.

Об этом министр сообщил по результатам встречи с Прицкер, которая проходила также при участии министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

"Создание военной индустрии, которая соответствует масштабу промышленных мощностей врага - для нас является вопросом национальной безопасности. Минобороны создает и запускает Оборонный фонд, который станет прямым партнером для американских компаний в создании совместных производств и продуктов", - отметил Умеров после переговоров с Прицкер.

По словам министра обороны, прямые закупки с американскими компаниями - это один из сегодняшних приоритетов.

Реклама:

"Для нас критически важно обеспечить наших воинов необходимым оружием, в частности, боеприпасами", - отметил Умеров.

Еще один приоритет такого сотрудничества - противовоздушная оборона.

"Усиливаем наши возможности", - прокомментировал министр.

Реклама:

"Для нас важно создать возможности для привлечения американского промышленного бизнеса, в частности планируем создавать совместные производства оружия и оборудования. Работаем над этим", - добавил Умеров.

Напоминаем:

Украина также налаживает прямое сотрудничество с немецким оружейным концерном Rheinmetall.

Rheinmetall уже производит для Украины артиллерийские снаряды. А вскоре на территории Украины будет запущено совместное производство бронетехники.