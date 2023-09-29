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Украинский сервис OnTaxi вышел на европейский рынок: какой город первый

Пятница, 29 сентября 2023, 13:33 - Анастасия Жарикова
 
ontaxi

Украинский сервис онлайн-заказа такси OnTaxi с октября будет работать в столице Чехии Праге.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это первая европейская столица, где мы начинаем работу по модели франшизы, но впереди еще много замечательных неожиданностей", - отметили в компании.

В релизе компании добавили, что сервис предоставляет возможность вызвать такси с помощью мобильного приложения, а также через сайты для Праги и украинских городов.

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Как отметил руководитель международного бизнеса OnTaxi Денис Покалицын, предоставлять услуги заказа такси в столице Чехии OnTaxi будет вместе с партнерами.

"Интерес к украинским IТ-продуктам в странах Европы в последнее время существенно повысился. Это связано в первую очередь с возможностью получить высокотехнологичные решения по привлекательной цене, а также возможностью поддержать Украину и украинцев", – резюмировал он.

Напоминаем:

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Украинский сервис покупки электронных виньеток для платных дорог стран ЕС eTOLLs EU, запущенный компанией "Штрафы UA", привлек 450 тысяч евро инвестиций от дистрибьютора FMCG-товаров (товары массового потребления) Imperia Holding Айка Товмасяна.

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