Украинский сервис OnTaxi вышел на европейский рынок: какой город первый

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Украинский сервис онлайн-заказа такси OnTaxi с октября будет работать в столице Чехии Праге.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это первая европейская столица, где мы начинаем работу по модели франшизы, но впереди еще много замечательных неожиданностей", - отметили в компании.

В релизе компании добавили, что сервис предоставляет возможность вызвать такси с помощью мобильного приложения, а также через сайты для Праги и украинских городов.

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Как отметил руководитель международного бизнеса OnTaxi Денис Покалицын, предоставлять услуги заказа такси в столице Чехии OnTaxi будет вместе с партнерами.

"Интерес к украинским IТ-продуктам в странах Европы в последнее время существенно повысился. Это связано в первую очередь с возможностью получить высокотехнологичные решения по привлекательной цене, а также возможностью поддержать Украину и украинцев", – резюмировал он.

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