В Праге открыли новый центр украинского "Паспортного сервиса"

укринформ

Госпредприятие "Документ" 20 ноября открыло новый центр "Паспортный сервис" в столице Чехии Праге.

Об этом сообщает Укринформ.

Новый центр сможет обслуживать до 500 клиентов в день и будет работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 без перерыва.

Директор отделенного подразделения ГП "Документ" в ЧР Анастасия Кузмицкая рассказала, что десять сотрудников начали работать в Чехии в марте 2023 года на мобильных комплексах – специально оборудованных автобусах, работавших как передвижные станции.

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В начале было шесть станций, оформивших с тех пор документы более 27 тысяч граждан. С октября штат сервиса был увеличен до 26 человек, и теперь они будут обслуживать граждан в оборудованном помещении с 13 окнами приема и четырьмя окнами выдачи документов, в том числе паспортов и водительских прав.

Новый "Паспортный сервис" стал 12-м подобным в Европе и вторым по размеру после берлинского.

Напоминаем:

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Ранее сообщалось, что украинцы в Германии и Испании могут восстановить утраченное водительское удостоверение в центрах обслуживания "Паспортный сервис".