Чехия просит продлить исключение из санкций ЕС для металлургического завода из России

Чехия просит государства Европейского Союза продлить санкционное исключение для российского Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), поскольку зависима от импорта его продукции для своей автомобильной промышленности.

Об этом изданию Politico стало известно от трех европейских дипломатов, пишет "Европейская правда".

Чехия является одним из ведущих европейских центров автомобильного производства, в частности концерна Volkswagen Group и южнокорейской Hyundai Motor. Производителям нужна сталь, из которой изготавливается значительная часть кузова и многих других компонентов автомобиля.

Завод в Новолипецке, один из крупнейших в РФ, является ключевым поставщиком стали для Чехии. Он производит почти весь свой плоский и сортовой прокат в России, но почти четверть его прокатных мощностей находится в Европе, в частности Бельгии, Франции и Италии.

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Чехия просит отложить конец переходного периода запрета на импорт продукции НЛМК, чтобы иметь возможность продолжать использовать российскую сталь, с конца 2024 до 2028 года. Среди причин, по данным Politico, рост цен на энергоносители, который усложнил поиск альтернатив российской стальной продукции для европейских компаний.

Пока непонятно, поддержат ли просьбу Праги другие страны ЕС, но в Бельгии такое требование выдвигала Валлония, чей инвестиционный фонд владеет 49% акций дочерней компании НЛМК в стране.

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Автомобильный сектор является основой экономики Чехии, на него приходится около 10% национального ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией 15 ноября представили государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ІТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".

Также Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на увеличение потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.