FT: Чехія і Словаччина хочуть продовжити дозвіл на продаж продуктів із російської нафти

Словаччина й Чехія просять продовжити дію виключень з-під санкцій Європейського Союзу, які дозволяють продавати продукти переробки російської нафти, остерігаючись впливу на промисловість та зростання цін.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Financial Times.

Словаччина, Чехія та Угорщина можуть продовжувати використовувати нафту з російського нафтопроводу "Дружба" попри нафтове ембарго ЄС, доки не з'являться альтернативні джерела постачання.

Однак уже у вівторок, 5 грудня, завершується термін дії виключення, яке дозволяє Словаччині продавати продукти переробки російської нафти. Прага і Братислава хочуть продовжити дію цього правила в межах наступного, 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

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"Якщо ми не будемо експортувати ці продукти до Чехії, це може мати ширший вплив на регіон Центральної Європи. Це може призвести до зростання цін у кількох країнах", – пояснив FT словацький посадовець.

За його словами, нафтопереробний завод Slovnaft, який належить угорській групі MOL, поки не зміг перейти з російської важкої нафти на більш легку, імпортовану з інших країн. Це коштуватиме близько 200 мільйонів євро і займе більше часу, ніж очікувалося.

Чеський уряд наполягає на завершенні модернізації трубопроводу, що з'єднує середземноморський порт Трієст із Центральною Європою, що дозволило б зменшити залежність від поставок через "Дружбу", але це станеться не раніше наступного року.

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Польща та країни Балтії, однак, наполягають, що виключення з-під санкцій продовжувати не можна, пише Financial Times.

"Ми послідовно закликали припинити будь-яку співпрацю між країнами-членами ЄС і Росією, особливо у сфері торгівлі нафтою. Основна причина – це удар по російському бюджету, який використовується для військових операцій в Україні",– сказав виданню дипломат ЄС.

Представники Єврокомісії, які беруть участь у переговорах щодо 12-го пакета санкцій проти Росії, впевнені, що це питання не зірве його ухвалення.

Нагадаємо також, що Чехія хоче отримати виключення із санкцій для імпорту російської сталі, від якої досі залежна її автомобільна промисловість.

Європейська правда