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УЗ сообщила о задержке поездов из-за сильных снегопадов 

Суббота, 2 декабря 2023, 11:35 - Игорь Пилипив
 
фото: УЗ

В результате ухудшения погодных условий на западе Украины ряд поездов "Укрзализныци" следуют с задержкой более чем на полчаса. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что из-за обильных снегопадов на западе Украины и налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой более чем на 30 мин, в частности:

  • №17/18 Харьков - Ужгород (+1:47);
  • №265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);
  • №35/36 Одесса - Перемышль (+1:17);
  • №53/54 Киев - Перемышль (+1:17);
  • №7/8 Киев - Черновцы (+0:53);
  • №715/716 Перемышль - Киев (+0:53);
  • №95/96 Киев - Рахов (+0:47);
  • №5/6 Запорожье - Ясиня (+0:36).

Кроме того, в УЗ добавляют, что несмотря на снегопады отмененных рейсов нет, все поезда компании продолжают движение. 

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Напомним:

"Укрзализныця" в декабре начнет обновлять пригородное сообщение в Днепре - запустит первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

Укрзализныця транспорт
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