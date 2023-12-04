УЗ открыла продажу билетов на "лыжный экспресс" в Славское
Понедельник, 4 декабря 2023, 09:36 -
АО "Укрзализныця" запустила продажу билетов на "лыжный экспресс" - скоростной поезд Интерсити+ №743 сообщением Киев – Славское.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Рейсы будут отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11, и будут прибывать на станцию Славское в 14:00.
В обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30, в Киев будет прибывать в 22:26.
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Экономическая правда
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