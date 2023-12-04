Все разделы
Укр / Рус

УЗ открыла продажу билетов на "лыжный экспресс" в Славское

Понедельник, 4 декабря 2023, 09:36 - Анастасия Жарикова
 
УЗ

АО "Укрзализныця" запустила продажу билетов на "лыжный экспресс" - скоростной поезд Интерсити+ №743 сообщением Киев – Славское.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рейсы будут отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11, и будут прибывать на станцию Славское в 14:00.

В обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30, в Киев будет прибывать в 22:26.

Реклама:

Напоминаем:

"Укрзализныця" в декабре начнет обновлять пригородное сообщение в Днепре - запустит первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

Экономическая правда

Реклама:
Укрзализныця железная дорога туризм транспорт
Реклама:
Материалы по теме
УЗ сообщила о задержке поездов из-за сильных снегопадов  2 декабря 2023, 11:35
Новые правила ввоза гуманитарной помощи новые рейсы от УЗ: что изменится с декабря 30 ноября 2023, 17:17
В УЗ анонсировали запуск Dnipro City Express с модернизированными электричками 28 ноября 2023, 11:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте