УЗ открыла продажу билетов на "лыжный экспресс" в Славское

УЗ

АО "Укрзализныця" запустила продажу билетов на "лыжный экспресс" - скоростной поезд Интерсити+ №743 сообщением Киев – Славское.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рейсы будут отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11, и будут прибывать на станцию Славское в 14:00.

В обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30, в Киев будет прибывать в 22:26.

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"Укрзализныця" в декабре начнет обновлять пригородное сообщение в Днепре - запустит первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

Экономическая правда

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