УЗ повышает стоимость билетов на некоторые международные рейсы

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"Укрзализныця" объявила, что уменьшает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы - это позволит продолжить обновлять парк вагонов и уменьшить общие убытки от пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В предыдущие годы для привлечения пассажиропотока "Укрзализныця" применяла скидки фактически на все пассажирские международные рейсы. Но сейчас компания пересматривает это решение, поскольку ежегодно убытки от пассажирских перевозок составляют более 12 млрд грн.

Изменение тарифов позволит "Укрзализныце" удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда в сообщениях внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава, которая активно продолжается даже во время широкомасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

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Так, по совместному решению с железными дорогами соседних стран на 72% возрастет стоимость билетов на поезд Киев - Варшава - Киев, спрос на который остается ажиотажным, пояснили в УЗ.

"Но при этом будут доступны и более дешевые альтернативные варианты на этом направлении. В зависимости от класса места стоимость проезда в Хелм и обратно, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, возрастет следующим образом: на поезда из Днепра - в пределах 4-11%, из Харькова - 17-48%, из Киева - 15-47%.

Также минимально, в пределах 3%, вырастет стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль. На проезд в Интерсити+ Киев - Перемышль - Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса - Перемышль - Одесса - в диапазоне 37-49%", - добавили в компании.

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В то же время без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт.

"Кроме того, пока избежано повышение тарифов на социально важные пригородные перевозки. Этот сегмент железнодорожных перевозок остается самым доступным для украинцев и самым убыточным для Укрзализныци. Также компания продолжит организовывать и в дальнейшем бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов", - говорится в позиции компании.

Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов - с 10 декабря 2023 года. До указанной даты, покупая билет на любой день, пассажиры будут платить старую цену.

Экономическая правда