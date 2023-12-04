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В Стэнфордской школе бизнеса запустили бесплатную программу для украинских предпринимателей: как податься

Понедельник, 4 декабря 2023, 18:30 - Алексей Павлыш
 
unsplash

Для 42 украинских предпринимателей малого и среднего бизнеса запустили бесплатную образовательную программу Stanford Ignite Ukraine в Stanford Graduate School of Business.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Программа совместно разработана CfE accelerator Украинского Католического Университета и Stanford Graduate School of Business.

Так, обучение начнется в феврале 2024 года и продлится 4 недели онлайн и 3 недели офлайн в Stanford Graduate School of Business. Организаторы покрывают стоимость обучения, проживание вблизи кампуса и основные логистические расходы.

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"Программа создана для владельцев малого и среднего бизнеса, которые имеют минимум три года опыта ведения предпринимательской деятельности и намерение масштабирования, развития инноваций, запуска новых продуктов/услуг, привлечения инвестиций, выхода на новые рынки или другие идеи роста", - говорится в пресс-релизе программы.

При этом программа включает бизнес-моделирование, маркетинг, финансы и дизайн-мышление.

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Отмечается, что участники будут иметь возможность практически применять полученные знания в командных проектах, которые будут представлены перед инвесторами и экспертами Кремниевой долины.

Больше деталей о программе и критерии отбора можно найти по ссылке.

Дедлайн приема заявок - 30 декабря 2023 года.

Экономическая правда

бизнес образование Минэкономики
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