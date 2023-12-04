В Стэнфордской школе бизнеса запустили бесплатную программу для украинских предпринимателей: как податься
Для 42 украинских предпринимателей малого и среднего бизнеса запустили бесплатную образовательную программу Stanford Ignite Ukraine в Stanford Graduate School of Business.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Программа совместно разработана CfE accelerator Украинского Католического Университета и Stanford Graduate School of Business.
Так, обучение начнется в феврале 2024 года и продлится 4 недели онлайн и 3 недели офлайн в Stanford Graduate School of Business. Организаторы покрывают стоимость обучения, проживание вблизи кампуса и основные логистические расходы.
"Программа создана для владельцев малого и среднего бизнеса, которые имеют минимум три года опыта ведения предпринимательской деятельности и намерение масштабирования, развития инноваций, запуска новых продуктов/услуг, привлечения инвестиций, выхода на новые рынки или другие идеи роста", - говорится в пресс-релизе программы.
При этом программа включает бизнес-моделирование, маркетинг, финансы и дизайн-мышление.
Отмечается, что участники будут иметь возможность практически применять полученные знания в командных проектах, которые будут представлены перед инвесторами и экспертами Кремниевой долины.
Больше деталей о программе и критерии отбора можно найти по ссылке.
Дедлайн приема заявок - 30 декабря 2023 года.
Экономическая правда