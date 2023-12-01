Бизнес Харькова освободили от уплаты аренды в 2022 году, часть – до конца войны
В Харькове всех предпринимателей-арендаторов коммунального имущества освободили от арендной платы на период ведения активных боевых действий – с 24 февраля по 30 сентября 2022 года.
Об этом по итогам внеочередной сессии городского совета сообщил мэр Игорь Терехов.
"Для мобилизованных и арендаторов, чей бизнес пострадал в ходе обстрелов, эта льгота будет действовать и дальше – до прекращения действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения", – сказано в сообщении.
От уплаты аренды освободили:
- физических лиц и физических лиц-предпринимателей, призванных или принятых на военную службу после объявления военного положения;
- арендаторов, не использующих коммунальное имущество по целевому назначению, определенному договорами аренды, в связи с временным изъятием имущества из их пользования.
Для этих категорий перечислят размер арендной платы, начисляемой за период с 24 февраля 2022 года, сообщила пресс-служба горсовета.
Напомним:
Харьков нуждается в 9,5 миллиардах евро на восстановление разрушенных россиянами домов, инфраструктуры и коммунальных заведений.