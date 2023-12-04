Бизнес в 2024 году сможет получить от государства 15 тысяч грантов на развитие

фото: минэкономики

Кабмин расширяет программы поддержки бизнеса и призывает местные власти приобщаться к их софинансированию - в 2024 году малые и средние предприятия смогут получить от государства 15 тысяч грантов на развитие.

Об этом сообщает Минэкономики.

"Устойчивость Украины - в устойчивости малого и среднего украинского бизнеса и местных общин. В следующем году правительство расширит программы поддержки бизнеса и мы призываем местные общины приобщаться к их софинансированию.

В частности, на 2024 год мы заложили в бюджет 18 млрд грн на продолжение доступного кредитования отечественных предпринимателей по программе 5-7-9%. Продолжим грантовые программы для начала или расширения бизнеса.

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В следующем году мы можем выдать 14 тысяч микрогрантов для малого бизнеса - до 250 тысяч грн и 1 тысячу грантов для перерабатывающих предприятий, которые могут получить до 8 миллионов грн на развитие", - рассказала первый вице-премьер-министр Украины - иинистр экономики Юлия Свириденко во время выступления на XVII Украинском муниципальном форуме.

По ее словам, в 2024 году также будет действовать программа частичной компенсации производства сельхозтехники, что позволит поддержать машиностроителей и стимулировать их развитие.

"Впервые в бюджете заложен 1 млрд грн на расширение сети индустриальных парков, на территории которых предприниматели могут пользоваться рядом льгот. Приобщиться к созданию индустриальных парков имеют возможность и местные органы власти", - добавили в министерстве.

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Экономическая правда