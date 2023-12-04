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У Стенфордській школі бізнесу запустили безкоштовну програму для українських підприємців: як податися

Понеділок, 4 грудня 2023, 18:30 - Олексій Павлиш
 
unsplash

Для 42 українських підприємців малого та середнього бізнесу запустили безкоштовну освітню програму Stanford Ignite Ukraine у Stanford Graduate School of Business.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Програма спільно розроблена CfE accelerator Українського Католицького Університету та Stanford Graduate School of Business.

Так, навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме 4 тижні онлайн та 3 тижні офлайн в Stanford Graduate School of Business. Організатори покривають вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати. 

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"Програма створена для власників малого та середнього бізнесу, які мають мінімум три роки досвіду ведення підприємницької діяльності та намір масштабування, розвитку інновацій, запуску нових продуктів/послуг, залучення інвестицій, виходу на нові ринки чи інші ідеї зростання", - йдеться у пресрелізі програми.

При цьому програма включає бізнес-моделювання, маркетинг, фінанси та дизайн-мислення.

Зазначається, що учасники матимуть можливість практично застосовувати отримані знання в командних проєктах, які будуть презентовані перед інвесторами та експертами Кремнієвої долини.

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Більше деталей про програму та критерії відбору можна знайти за посиланням.

Дедлайн прийому заявок - 30 грудня 2023 року.

Економічна правда

бізнес освіта Мінекономіки
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