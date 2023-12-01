Застройщик Столар продает киевский бизнес-центр "Парус" владельцу NAVI

Антимонопольный комитет 30 ноября разрешил ООО "Ола Файн" купить контрольную долю в уставном капитале ООО "Парус Холдинг".

Об этом сообщается на сайте комитета.

По данным YouControl, ООО "Парус Холдинг" принадлежит бизнесмену Вадиму Столару (80% через фонд "Генезис") и его бывшей жене Инне Майструк (20% через фонд "Стрим Инвестмент").

Ключевой актив этой фирмы – ООО "Передовые технологии плюс", на которое записано здание торгово-офисного комплекса "Парус" по улице Мечникова, 2 в центре Киева, пишет Liga.net.

Реклама:

В свою очередь, по данным YouControl, ООО "Ола Файн" принадлежит предпринимателю Максиму Криппи (100% через инвестиционный фонд "АРС Кэпитал").

Напомним:

В июле 2022 года Криппа стал известен благодаря приобретению киберспортивного клуба, чемпиона мира, NAVI. Издание Forbes со ссылкой на источники сообщало, что соглашение о передаче прав на NAVI состоялось еще в 2020 году.

Реклама:

Основателем и владельцем NAVI ранее был Александр Кохановский, чья компания "Смартленд" в 2020 году стала победителем аукциона по покупке гостиницы "Днепр" в центре Киева, заплатив государству 1,1 млрд грн. ООО "Смартленд" зарегистрировано в здании, принадлежащем Криппи.

Также в Forbes узнали, что Криппи принадлежит беттинговая компания GGBet. Именно она купила NAVI. Ранее GGBet была одним из главных спонсоров киберспортивной команды.

В середине ноября стало известно, что Криппа приобрел компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World.

Летом в Украине образовалась новая медиагруппа – интернет-издание "Главком" перешло в собственность Татьяны Снопко. За полгода до этого Снопко приобрела медиахолдинг "Экономика+", в состав которого входят издание Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo и Marketing Media Review.

Источники на медиарынке рассказали ЭП, что за сделками по приобретению новостных сайтов стоит предприниматель Максим Криппа, а Снопко выступает номинальной владелицей активов.

Кроме этого, Криппа трижды был помощником народных депутатов на общественных началах – Ивана Бокого от Социалистической партии в 2006-2007 годах, Валерия Бабенко от БЮТ в 2007-2012 годах и Руслана Лукьянчука от БЮТ в 2007-2012 годах. Два последних, по данным УП, входили в группу влияния Александра Турчинова. Лукьянчука характеризовали как "казначея кассы блока Тимошенко".