ГПСУ засекретила контракты по "стене Яценюка"

Государственная пограничная служба Украины отказывается обнародовать контракты по возведению фортификационных сооружений в рамках проекта "стена Яценюка" в течение 2015-2018 годов, ссылаясь на государственную тайну.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на письма ГПСУ.

Вместе с тем, среди генеральных подрядчиков по возведению фортификаций на границе с Российской Федерацией остается ООО "Стройцентр Витязь", директору и основателю которого еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

В письме, датированном ноябрем 2018 года, Госпогранслужба перечислила 9 компаний, которые обустраивали границу. Кроме упомянутого ООО "Стройцентр Витязь", это ГП "Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры", ООО "ТИТАН-СТРОЙ", ООО "Скорпион РП", корпорация "Укртрансбуд", ООО "ПМК-121", ООО "Техноизол БУД", ООО Фирма "Констракшн Груп Интернэшнл", которая находится в официальном "черном списке" Антимонопольного комитета из-за нарушений на тендерах, и ГП "Фаворит-ОПТ", которое принадлежит семье народного депутата Борислава Розенблата.

В письме в этом месяце в ГПСУ сообщили, что План инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы в 2019 году не предусматривает строительство новых фортификационных сооружений вдоль "стены Яценюка".

Напомним, ООО "Стройцентр Витязь" фигурирует в расследовании детективов Национального антикоррупционного бюро о незаконном использовании государственных средств в размере 16,68 грн.

В Госбюджете на 2019 год по бюджетной программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" заложены расходы общего фонда в сумме 400 млн грн. В прошлом году по данной программе потратили 500 млн грн.

Ранее Счетная палата сообщила, что части государственной границы приватизированы третьими лицами и госструктурами, из-за чего нет возможности обустройства государственной границы. Однако на дополнительный запрос проекта "Марлин" в палате сообщили, что аудиторский отчет по эффективности расходования средств по проекту "Стена" от 26 июня 2018 также является тайной.

В начале февраля спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что обустройство границы почти завершено в Харьковской области, что составляет 30% от всего сооружения. Проект "Стена" планируют завершить до 2021 года.

Председатель Комитета избирателей Украины рассматривает недавний визит экс-премьер-министра Арсения Яценюка, который сейчас не занимает никакой госдолжности, к харьковскому участку строительства проекта "Стена" на границе с РФ вместе с Арсеном Аваковым как политическую рекламу.