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На границе с Польшей откроют пункт пропуска для пустых грузовиков 

Суббота, 11 февраля 2023, 16:03
Пункт пропуску
Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце"
Державна прикордонна служба

Пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице" на границе с Польшей с понедельника, 13 февраля, начнет работу для пропуска транспортных средств с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Так, с 08:00 13 февраля 2023 года в месте запланированного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи-Мальховице" начнется осуществление пропускных операций грузовых транспортных средств с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза", - отмечают в ГПСУ.

Добавляется, что пропуск грузовиков будет осуществляться круглосуточно в направлениях выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним:

На границе Украины и Румынии официально открыли новый автомобильный переход "Дяковцы - Раковец", первая машина уже пересекла границу на выезд.

ГНСУ Польша
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