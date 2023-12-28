В США временно отменили запрет на продажу ряда моделей Apple Watch

reuters

Компания Apple может временно продавать свои часы Apple Watch после победы в апелляционном суде США.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в среду апелляционный суд США приостановил запрет на импорт устройств, наложенный правительственной комиссией в рамках патентного спора по технологии медицинского мониторинга.

Apple подала экстренный запрос в Апелляционный суд Федерального округа США с просьбой остановить приказ Комиссии по международной торговле. Последняя постановила, что Apple нарушила патенты компании Masimo.

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По словам аналитиков, окончательное решение может стоить обеим компаниям миллионы долларов и потенциально заставить Apple пойти на мировое соглашение или найти какой-то обходной путь. Однако, по их словам, любые финансовые потери для Apple, скорее всего, будут омрачены плохой рекламой, которую генерирует судебный иск.

Таким образом, перед Новым годом клиенты из США снова могут купить Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

В Masimo отказались комментировать решение суда.

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ITC запретил импорт и продажу часов Apple с технологией считывания уровня кислорода в крови. Начиная с модели Series 6 в 2020 году, Apple включила функцию пульсоксиметра в свои смарт-часы.

Masimo обвинила Apple в увольнении своих сотрудников, краже технологии пульсоксиметрии и включении ее в Apple Watch. Apple подала встречный иск, назвав юридические действия Масимо "маневром, чтобы расчистить путь" для собственных конкурирующих смарт-часов.

"Apple может легко разработать собственное программное обеспечение для мониторинга крови, это лишь вопрос времени... Расходы на разработку программного обеспечения - это не то, что может вызвать беспокойство у такой богатой компании, как Apple", - сказал главный макроэкономист Equiti Capital Стюарт Коул.

Экономическая правда