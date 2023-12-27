Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom

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Руководитель отдела дизайна iPhone и Apple Watch Танг Тан покидает компанию и присоединяется к дизайнерской фирме LoveFrom, которую возглавляет бывший главный дизайнер Apple Джони Айв.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Там собирается покинуть Apple в феврале 2024 года и начать работу новым проектом в сфере ИИ, который поддерживается CEO OpenAI Сэмом Альтманом. Там будет работать над созданием устройств с применением новейшей технологии глубокого обучения.

Проекты, над которыми работает Тан, еще не завершены, но Сэм Альтман, исполнительный директор OpenAI, предоставит LoveFrom доступ к программным возможностям.

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Компания LoveFrom, которую в 2019 году основал Джони Айв, уже привлекла более 20 бывших сотрудников Apple.

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Компания-разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT - OpenAI ведет переговоры о новом раунде финансирования на сумму не менее 100 млрд долл.

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